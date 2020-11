Economia Comércio mira Black Friday visando recuperação em 2020 Lojas apostam em promoção do fim de novembro e movimentação do Natal para tentar se reabilitar dos prejuízos causados pela pandemia

O comércio entrou em ritmo de Black Friday, marcada para o próximo dia 27 de novembro, e algumas redes já iniciaram ações na tentativa de atrair o consumidor. Este ano, o comércio está apostando todas as suas fichas na promoção, que será uma espécie de termômetro para as vendas de Natal e que deve ajudar a recuperar um pouco das perdas acumuladas durante a pandemia de C...