Economia Comércio goiano inicia 2021 com queda nas vendas Desempenho negativo é resultado do auxílio emergencial, alto índice de desemprego e preços elevados

O comércio varejista de Goiás começou o ano registrando uma queda de 0,7% nas vendas do último mês de janeiro em relação a dezembro de 2020, o quinto resultado negativo consecutivo, e de 5,1% sobre o mesmo período do ano passado, a terceira queda seguida nesta base de comparação anual. O superintendente do IBGE em Goiás, Edson Roberto Vieira, explica que o comércio f...