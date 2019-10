Economia Comércio goiano cresce mais que o nacional em agosto Vendas no Estado registraram alta de 0,7% na comparação com julho; no País, crescimento foi de 0,1%

As vendas do comércio varejista goiano registraram em agosto alta de 0,7% frente a julho, sustentadas pelos móveis e outros artigos de uso pessoal e doméstico, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira (10) pelo Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia (IBGE). O porcentual está acima do nacional, que registrou crescimento de 0,1% no período, a terc...