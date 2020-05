Economia Comércio deve ganhar força no fim do ano, prevê estudo da SIC

Com mais de dois meses de portas fechadas, o comércio só deve retomar a sua força no fim do ano no Estado. Isso é o que prevê estudo de acompanhamento realizado pela Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços de Goiás (SIC). A partir do mês de agosto, é esperada o início dessa recuperação pós-pandemia, segundo o subsecretário de Atração de Investimentos e Negócios, ...