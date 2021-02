Economia Comércio deve fechar na segunda e terça de carnaval, em Goiás O Sindicato dos Empregados no Comércio no Estado de Goiás divulgou hoje um comunicado dizendo que, até o momento, a Convenção Coletiva de Trabalho, que determina a folga dos trabalhadores do comércio varejista neste período, está mantida

Até o momento, tudo indica que o comércio lojista deve fechar as portas na próxima segunda e terça-feira de carnaval. O Sindicato dos Empregados no Comércio no Estado de Goiás (Seceg) divulgou hoje um comunicado com um aviso do presidente da entidade, Eduardo Amorim, dizendo que, até o momento, a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), que determina a folga dos trabalhadores d...