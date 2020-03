A diretoria da Associação Comercial e Industrial de Rio Verde (ACIRV) junto do prefeito Paulo do Vale e o Secretário de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Denimarcio Borges, se reuniram nesta quinta-feira (19) e decidiram que todo o comércio local fechará as portas a partir de sábado (21) até o dia 30 de março.

A medida faz parte das ações de combate à propagação do novo coronavírus. Apenas hospitais, supermercados, farmácias, postos de combustíveis, bancos e indústrias poderão abrir.

Outras exceções também foram deliberadas para seguimentos como cartórios e borracharias, que poderão atender em regime de plantão, mas com as portas fechadas e atendendo um cliente por vez.