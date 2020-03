Economia Comércio deve fechar as portas em todo Estado Após reunião com prefeito de Goiânia, governador Ronaldo Caiado anuncia que lojas de rua, feiras e shoppings vão paralisar atividades a partir desta quinta-feira em Goiás

O comércio deverá fechar as portas em Goiás, segundo anunciou o governador Ronaldo Caiado (DEM) ontem em entrevista coletiva. A paralisação deve ocorrer a partir de quinta-feira (19). A decisão foi divulgada após reunião com o prefeito de Goiânia Iris Rezende (MDB) no Paço Municipal e faz parte de medidas conjuntas de prevenção por conta da pandemia de coronavírus.A...