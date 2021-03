Economia Comércio deve fechar aos sábados em Aparecida de Goiânia Cidade ficará fechada o dia todo e não mais a partir das 13 horas, decidiu o Comitê de Prevenção e Enfrentamento à Covid-19 do município

Após análise do Comitê de Prevenção e Enfrentamento à Covid-19 em Aparecida de Goiânia, a Prefeitura decidiu fechar o comércio da cidade durante os sábados. Antes era permitido o funcionamento até 13h. O cenário epidemiológico apresentado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) mostra que o município segue com risco alto de contaminação, no cenário laranja. Com essa s...