Economia Comércio deve abrir vagas com trabalho aos domingos Portaria que amplia setores autorizados a trabalhar além dos dias úteis incentiva a geração de empregos, avaliam Fecomércio e Abrasel

A geração de empregos é o maior benefício da Portaria 604/2019, que amplia de 72 para 78 o número de setores autorizados a trabalhar aos domingos e feriados, entre eles o comércio em geral. Assim avaliam a Federação do Comércio do Estado de Goiás (Fecomércio-GO) e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Estado de Goiás (Abrasel-GO).A portaria foi assinada na terça-fei...