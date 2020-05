Economia Comércio de Trindade abre as portas após prefeito assinar decreto que permite flexibilização Na manhã deste sábado (16), o comércio no Centro da cidade estava funcionando com um fluxo baixo de pessoas

O comércio de Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia, voltou a abrir as portas neste sábado (16) depois que o prefeito do município Jânio Darrot (PSDB) flexibilizou as atividades comerciais através de um decreto assinado nesta sexta-feira (15). Foi liberada a abertura de restaurantes, sanduicheiras, pizzarias, pamonharias, lanchonetes, açaíterias, sorveterias...