Economia Comércio de rua e lojas da região da 44 podem funcionar em Goiânia até 17 horas aos finais de semana Conjunto de regras, que já vale para o próximo sábado e domingo, foi publicado no final da noite desta quinta-feira (22)

Atualizada às 21h30 A Prefeitura de Goiânia autorizou a abertura do comércio durante o final de semana, mas com horário definido entre 9h e 17h, o que inclui a região da 44 e lojas de rua da capital. O regramento foi publicado em decreto no final da noite desta quinta-feira (22), alterando o documento anterior, e já vale para o próximo sábado (24) e domingo (25...