Economia Comércio de Goiás ficará de portas fechadas no carnaval Sindicato que representa trabalhadores rejeitou propostas de empresários que tentavam mudar a folga dos empregados, prevista em Convenção Coletiva de Trabalho (CCT)

Atualizada às 15h54 O comércio varejista goiano ficará de portas fechadas no carnaval, próxima segunda (15) e terça-feira (16). O Sindicato dos Empregados no Comércio no Estado de Goiás (Seceg) rejeitou, nesta quinta-feira (11), as propostas apresentadas por entidades que representam os empresários, que tentavam mudar a data da folga de seus funcionários. O desc...