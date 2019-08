Economia ‘Comércio com EUA está fraco’, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro falou ontem que o encontro com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Wilbur Ross, foi “excelente” e que conversaram sobre um possível acordo de livre-comércio. Ele também admitiu que há um receio por parte dos EUA sobre supostas “armadilhas” no acordo entre o bloco sul-americano e a Europa, que poderiam inviabilizar as negociações com...