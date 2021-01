Economia Comércio busca sabores exclusivos e regionais

Cada queijo é considerado uma peça única no comércio que se dedica ao produto artesanal. Carrega no sabor a identidade do local onde foi fabricado e a condição de cada preparo. Em Goiás, a produção artesanal tem crescido e a diversidade de sabores também. Mas como não é nada em grande escala, são poucas unidades disponíveis. Assim, lojas especializadas têm corrido atr...