Economia Colaborador no centro do negócio Premiação reconhece as 55 melhores práticas de recursos humanos, em evento virtual realizado pelo POPULAR e Great Place to Work

As empresas que colocam seus colaboradores no centro da corporação e oferecem excelentes ambientes para trabalhar foram reconhecidas ontem durante a realização da 11ª edição do ranking Melhores Empresas para Trabalhar - Centro-Oeste. A premiação homenageou 55 empresas que apresentaram as melhores práticas de recursos humanos, durante um evento virtual realizado pelo jornal...