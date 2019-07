Economia Cofundador da Apple recomenda que você saia do Facebook Steve Wozniak disse em entrevista que tem preocupação com a invasão de privacidade de usuários

“Você deve arranjar um jeito de sair do Facebook”, disse o cofundador da Apple Steve Wozniak ao site TMZ. Depois de deletar sua conta da rede social no ano passado, ele recomenda que as pessoas façam o mesmo, alegando preocupação com privacidade. Wozniak afirma que, para a maioria das pessoas, não vale a pena pagar o preço da privacidade para usufruir dos be...