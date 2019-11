Economia Codego vai licitar 20 poços artesianos no Daia

A Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego) abriu uma licitação para perfurar 20 poços artesianos no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia). A medida deve ajudar a evitar novos problemas de abastecimento de água no distrito, como os que ocorreram no último mês de outubro, quando várias indústrias do Daia ficaram sem água para produzir e tiveram até q...