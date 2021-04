Economia Cocalzinho de Goiás vive apreensão com saída da empresa LafargeHolcim do Brasil A notícia da venda não é comentada oficialmente pela multinacional, que não confirma ou desmente

O grupo cimenteiro franco-suíço LafargeHolcim colocou sua operação no mercado brasileiro à venda. A empresa possui planta em Cocalzinho de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. O anúncio da saída do Brasil, que pode envolver uma transação de US$ 1,5 bilhão, levou preocupação à cidade goiana, que tem até na bandeira as chaminés da indústria, que foi inaugurada em 1961 e hoje ...