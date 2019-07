Economia Coca-Cola cresce com outros produtos e lança bebida alcoólica Empresa expande venda do Lemon-do, espécie de frisante com sabor limão

A Coca-Cola anunciou na última terça-feira, 23, que irá vender sua primeira bebida alcoólica na Japão e pode levar o produto a outros países. O Lemon-Do é uma versão do que no país asiático é conhecido como shochu, bebida frisante à base de um fermentado de grãos com sabor limão. O mercado de bebidas alcoólicas do Japão tem diminuído pelo encolhimento da população, mas a ...