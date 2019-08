Economia Cobertura deve crescer 5%

Com as mudanças nas regras de aposentadoria, a expectativa é de que ocorra um aumento de 5% ao ano no número de pessoas cobertas pela previdência complementar, tanto aberta quanto fechada. A previsão é feita pelo líder de Previdência da Mercer, Felipe Bruno. Ele pontua que o brasileiro possui mais a cultura do consumo imediato e por isso desconhece mecanismos de capitali...