Economia CNPE aprova resolução para fomentar livre concorrência no abastecimento de combustíveis Objetivo é estimular mais investimentos e, em consequência, gerar mais empregos no país

O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) aprovou, hoje (4), uma resolução para fomentar a livre concorrência na atividade de abastecimento de combustível no Brasil, por meio do estímulo à entrada de novos agentes econômicos. A ideia é, por meio de mais espaço para empresas concorrentes, estimular mais investimentos e, em consequência, empregos no país. A fim de...