Economia CNI diz que indústria vai crescer em 2021, mas não vê motivo para grande comemoração Projeção é de crescimento de 4,4% para a atividade

Mesmo com o fim das medidas emergenciais adotadas pelo governo em 2020, como o auxílio emergencial e o programa de manutenção de empregos, a CNI (Confederação Nacional da Indústria) espera que as empresas do setor continuem crescendo e contratando no ano que vem. Apesar disso, não vê motivo para grandes comemorações. Robson Andrade, presidente da CNI, afirmou nesta ...