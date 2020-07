Economia CNI: confiança dos empresários da indústria melhora pelo 3ª mês seguido em julho Os dados revelam ainda que já há certo otimismo no setor para os próximos meses

Após bater no fundo do poço em abril, a confiança dos empresários industriais melhorou pelo terceiro mês consecutivo em julho, de acordo com a Confederação Nacional da Indústria (CNI). Os dados revelam ainda que já há certo otimismo no setor para os próximos meses. No auge da pandemia de covid-19, o Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei) despencou d...