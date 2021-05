Economia CNI aponta estagnação da indústria em Goiás Estado não avança na atração de indústrias, apesar da saída de muitas da região Sudeste do País, mostra a Confederação Nacional da Indústria; Fieg aposta em reforço de capacitação profissional e defende maior diálogo com o setor

A industrialização estagnou em Goiás. Pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI), divulgada hoje, mostra que, em uma década (2008 a 2018), ocorreu uma importante desconcentração no Brasil com empresas de saída do Sudeste. Mas a atratividade goiana desacelerou. O Estado se mantém há dez anos em nona posição no ranking brasileiro quanto à participação no Produto Inte...