Economia Clima em Goiás favorece maior produção de uvas e vinhos nos próximos anos Parreiras goianas dão frutos de alta qualidade graças ao clima; Estado já conta com quatro vinícolas em produção

A produção goiana de uvas e vinhos tem tudo para decolar nos próximos anos. As parreiras no Estado, localizadas em 48 propriedades rurais, estão produzindo frutos de alta qualidade, melhores até mesmo que as do Sul do País, que tem grande tradição na cultura, graças às condições climáticas mais favoráveis no período da colheita. O Estado já conta com quatro vinícolas e...