Economia Clientes residenciais podem ter a energia cortada por inadimplência em Goiás a partir de agosto Medida estava proibida durante a pandemia do novo coroanvírus por resolução da Aneel. A norma, porém, foi revisada nesta terça-feira (21)

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou, na terça-feira (21), uma revisão da resolução normativa que estabelecia regras para garantir a continuidade do serviço de distribuição de energia e proteção de consumidores e funcionários em meio à pandemia da Covid-19. Com isso, a partir do dia 1º de agosto, as distribuidoras poderão voltar a cortar a ener...