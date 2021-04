Economia Clientes economizam R$ 8,3 bi com cooperativas de crédito O levantamento mostra a diferença em juros e tarifas de modalidades como cheque especial e rotativo do cartão de crédito, que podem ser significativas

Uma pesquisa do Sicoob, obtida pela Folha, aponta que seus cooperados teriam gastado R$ 8,3 bilhões a mais em 2020 caso tivessem escolhido um banco tradicional para suas transações. O cálculo foi feito com base na diferença entre os preços médios praticados em cooperativas que integram o sistema e outras instituições do sistema financeiro, com dados do Banco Centra...