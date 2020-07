Economia Clientes do Nubank reclamam de 'sumiço' de dinheiro; startup aponta falha da Caixa Nubank diz que falhas no sistema da Caixa Econômica Federal resultaram na retirada indevida de valores de seus clientes

Na noite desta terça, 7, clientes do Nubank reclamaram de que valores de suas contas desapareceram sem maiores explicações. As reclamações foram parar no Twitter. Em comum, todas diziam que valores entre R$ 200 e R$ 600 tinham sumido de suas contas. Entre os afetados havia reclamações de não conseguir contato com a empresa para tratar do problema. Durante a noit...