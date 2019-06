Economia Clientes de celular pré-pago têm até 5 de julho para atualizar cadastro com operadoras Prazo ia até o dia 24 de junho, mas foi prorrogado

O prazo para que os clientes de serviço pré-pago com pendências de cadastro atualizem suas informações junto a sua operadora foi prorrogado para 5 de julho. O projeto Cadastro Pré-Pago começou no dia 18 de abril pela área atendida pelo DDD 62, na região de Goiás. Os clientes com pendências cadastrais receberam uma mensagem (SMS), informando que precisam fazer seu re...