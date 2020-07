Economia Clientes da Enel reclamam de altas significativas nos valores de suas faturas durante a pandemia Consumidores também se queixam de desamparo por parte do poder público quando tentam questionar a cobrança

Consumidores goianos se queixam de altas nos valores de suas faturas de energia elétrica depois da pandemia do coronavírus, quando a Enel Distribuição passou a adotar outras formas de medição do consumo, como a média dos últimos 12 meses e a autoleitura. Usuários alegam que passaram a receber contas com valores bem mais altos, mesmo sem terem alterado seus padrões de consu...