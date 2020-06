Economia Cidades em volta de Goiânia devem aderir ao isolamento Cinco dos oito municípios que fazem divisa com a capital declaram intenção de seguir orientação do governo estadual de fechar atividades por 14 dias

A maioria das cidades que fazem divisa com Goiânia devem seguir o isolamento intermitente de 14 em 14 dias defendido ontem pelo governador Ronaldo Caiado (DEM) em videoconferência com prefeitos, com base em estudo da Universidade Federal de Goiás (UFG). Com isso, o Estado, que ontem ultrapassou 23 mil casos, deve ter maior isolamento social a cada duas semanas para ao...