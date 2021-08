Economia China busca negociar com EUA sobre IPOs

A CSRC (Comissão Reguladora de Valores da China, órgão semelhante à CVM no Brasil) buscará negociações com sua contraparte americana para encontrar uma resolução adequada para os IPOs (sigla em inglês para oferta pública de ações) de empresas chinesas no exterior, afirmou a Bloomberg. A decisão da CVM chinesa veio depois que a SEC (CVM americana) suspendeu, na últi...