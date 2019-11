Economia China aprova controle da Boeing sobre divisão da Embraer O acordo aparece em uma lista de transações, datada de terça-feira (19), que descreve transações “aprovadas sem condicionantes”

O órgão de defesa da concorrência da China aprovou a compra do controle da divisão de aviação comercial da Embraer pela Boeing. A informação é da agência Reuters. O acordo aparece em uma lista de transações, datada de terça-feira (19), que descreve transações “aprovadas sem condicionantes” e foi publicada no site do departamento antimonopólio da Administração Estata...