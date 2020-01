Economia Cheque especial terá juros limitados a partir de segunda-feira (6) Os bancos não poderão cobrar taxas superiores a 8% ao mês, o equivalente a 151,8% ao ano

O cheque especial terá juros limitados a partir da próxima segunda-feira (6). Os bancos não poderão cobrar taxas superiores a 8% ao mês, o equivalente a 151,8% ao ano. A limitação dos juros do cheque especial, modalidade de crédito com taxas que quadruplicam uma dívida em 12 meses, foi decidida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) no fim de novembro. Os jur...