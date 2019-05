Economia Cesta básica volta a subir em Goiânia A inflação acumulada já chega a 21,72% em 12 meses e a 14,5% este ano

A cesta básica de alimentos voltou a subir em Goiânia: aumento de mais 2,73% entre os meses de março e abril. Com isso, o conjunto de alimentos básicos passou a custar R$ 445,28 na capital goiana, que teve a oitava cesta básica mais barata entre as 18 capitais pesquisadas no mês passado pelo Dieese. Entre março e abril, sete produtos apresentam alta. As maiores variaç...