Economia Cerrado, nova fronteira do trigo no Brasil A autossuficiência do País dependerá da expansão da cultura na região, que já possui variedades adaptadas, lavouras irrigadas e uma produtividade superior ao Sul do País

O Brasil ainda produz apenas 50% de todo trigo que consome. Para produtores, pesquisadores da cultura e representantes de moinhos, a conquista desta autossuficiência dependerá, necessariamente, do incremento da produção na região do Cerrado, principalmente com o aumento das lavouras de sequeiro. Hoje, Goiás produz mais trigo irrigado, que proporciona excelente qualidade e...