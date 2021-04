Um dos fatores que ainda inibem a produção do pirarucu é justamente o fato de ser um animal de difícil manejo por sua grande força bruta. “Já tivemos alguns acidentes, com pessoas que se machucaram ao tentar retirá-lo da água”, lembra Otto Heinrch. Proprietário da Alevinos Rio Verde, Hugo Leonardo Soares distribui alevinos de pirarucus para outros produtores que fazem a engorda. Segundo ele, muitos vêm de estados como Acre e Rondônia. Hugo lembra que a reprodução era difícil, mas ganhou a ajuda da tecnologia, que dominou o ciclo, elevando a disponibilidade e reduzindo a coleta do peixe na natureza. Mas, para a reprodução, ainda é preciso estimular a formação de casais. “É um peixe carnívoro e havia dificuldade para produzir uma ração adequada, mas surgiu um pacote tecnológico que já trabalha da reprodução à nutrição”, destaca o piscicultor, que vende cerca de 20 mil alevinos por safra. Ele estima que aproximadamente 100 mil pirarucus saiam de Goiás todos os anos, distribuídos para vários estados. Um dos desafios é a temperatura, pois o pirarucu não gosta de clima frio. A piscicultora Ahnizeret da Silva Guimarães, gestora da Piscicultura Água Viva, conta que, todo mês de julho, acaba tendo perda de animais que morrem de pneumonia. “Se um membro do casal morre, o outro precisa ser abatido, pois não formará mais outro casal. É um peixe fiel”, brinca. Com três casais, ela conta que consegue entre 900 e 1.100 alevinos em cada ninhada. Às vezes, chegam a duas ninhadas. Vale lembrar que o alevino de pirarucu custa R$ 2 por centímetro, enquanto o milheiro de tilápia é vendido por R$ 260 e o da caranha por

R$ 300. A produtora explica que, por uma questão de clima, as fazendas de engorda ficam localizadas mais na Região Norte, onde as temperaturas são mais altas. A goiana Friocenter Pescados processa pirarucus que adquire em vários estados, menos em Goiás, por uma questão de preço e oferta, que ainda é afetada por questões climáticas no Estado. O diretor da indústria, Leandro César Francisco, lembra que já chegou a exportar o filé até para os Estados Unidos. Segundo ele, a indústria vende cerca de 8 toneladas mensais de filé, lombo e até o peixe inteiro. Entre os clientes, estão redes de restaurantes sofisticados e supermercados, que compram até peixe inteiro para produção de filé, o q ue eleva o valor de venda. “O consumo do pirarucu cresce numa faixa de 10% ao ano”, destaca. Apesar de ter um custo maior, por ter reprodução natural, e não em laboratório, a carne de pirarucu tem 28% de proteína, bem mais que outras espécies, além de ter menor teor de gordura.