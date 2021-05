Economia Cerca de 5 milhões ainda não enviaram declaração do Imposto de Renda Faltam três dias para o fim do prazo

Faltando três dias para o fim do prazo, cerca de 5 milhões de contribuintes ainda não acertaram as contas com o Leão. Segundo o balanço mais recente, 27.576.564 contribuintes enviaram a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, 84,5% do previsto para este ano. Os números foram divulgados pela Receita Federal, com dados apurados até as 11h de hoje (28). Neste ano, o Fisc...