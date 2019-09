Economia Cerca de 300 vagas de emprego são oferecidas para pessoas com necessidade especiais, em Goiânia A iniciativa é do Fórum de Goiânia de Inclusão no Mercado de Pessoas com Deficiência e Reabilitados pelo INSS (FIMTPODER), em parceria com Sistema Nacional de Empregos

Aconteceu na tarde desta terça-feira (17), no Vapt Vupt do Araguaia Shopping, a quarta edição do dia D – Dia da Luta de Pessoas com Deficiência. Foram ofertadas cerca de 300 vagas, tais como auxiliar administrativo, recepcionista, auxiliar de pedreiro e outras. Os interessados receberam orientações a respeito de carreiras, direitos das pessoas com deficiência, serviços p...