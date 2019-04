Economia Cerca de 30 milhões de empregos estão ameaçados por robôs e computadores no Brasil, aponta Ipea As mudanças afetam diferentes áreas de atuação, como a de montador de estruturas de aeronaves e a de exploração de resinas, que é o caso dos seringueiros

O alto número de desempregados no Brasil, superior a 13 milhões, enfrentará mais um desafio: a automação de vagas. Um estudo do Ipea (Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas do Ministério da Economia) mostra que nos próximos 7 anos, 30 milhões de empregos estão em risco pelo uso de computadores e robôs. As informações são do programa Fantástico desse d...