Economia Cerca de 1 milhão de goianos devem acertar as contas com o Leão Entre as novidades deste ano, está o fim da dedução pelo empregador do INSS dos trabalhadores domésticos; entrega da declaração vai até o dia 30 de abril

A temporada de envio das declarações de Imposto de Renda Pessoa Física 2020 para a Receita Federal começa hoje e vai até o próximo dia 30 de abril. Este ano, sem ajuste na tabela do IR, a estimativa é que cerca de 1 milhão goianos acertem as contas com o Leão, contra 950 mil no ano passado. O download do programa gerador do Imposto de Renda 2020, referente ao ano-base...