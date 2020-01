Economia Centro-Oeste avança na captação de crédito rural Valor contratado na região se aproxima do que foi firmado no Sudeste, o segundo em financiamentos; tendência é crescer

De julho a dezembro do ano passado, a Região Centro-Oeste atingiu R$ 26,02 bilhões em valor contratado no crédito rural, o que a mantém na terceira colocação entre as que mais captaram recursos, porém, bem perto de alcançar o Sudeste, a segunda colocada, que fechou R$ 27,3 bilhões em contratos no mesmo período. O Sul continua à frente, com R$ 38,4 bilhões. As duas outras ...