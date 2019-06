Economia Centro-Oeste é líder em aprovação de crédito pessoal Segundo site de busca de empréstimos online, Goiânia tem a segunda maior taxa de aprovação da região; assalariados com ganhos acima de R$ 3.580 são mais exitosos

Um levantamento realizado pela buscadora de empréstimos online, FinanZero, com 362 mil clientes, mostrou que a região Centro-Oeste possui a maior média de aprovação de crédito entre aqueles que solicitaram um empréstimo, com 25% de aprovados, seguida das regiões Sul (23%), Sudeste (22%), Norte (14%) e Nordeste (14%). Em Goiás, apesar do cenário de crise, a pesquisa mo...