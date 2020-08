Economia Centro de Excelência de Tecnologia Ferroviária de Anápolis deve ter investimento anual de R$ 10 mi Cidade foi escolhida para receber projeto por causa de características geográficas e logísticas

Com previsão para começar a ser estruturado no início de 2021, o Centro de Excelência de Tecnologia Ferroviária de Anápolis deve receber investimento entre R$ 10 milhões e R$ 20 milhões por ano, segundo o secretário-geral da governadoria do Estado, Adriano da Rocha Lima. A origem do investimento é um fundo gerido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) c...