O Centro de Convenções de Anápolis deve ser inserido no Programa de Parques Tecnológicos do Estado, lançado ontem, 24, pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação (Sedi). Durante o evento, o secretário Adriano Lima disse que essa possibilidade está sendo avaliada. “Estamos aguardando a Acia (Associação Comercial e Industrial de Anápolis) apresentar um projeto detalhado para sabermos como o Centro se incorpora ao parque. Ainda faltam alguns detalhes para tudo ser aprovado”, explicou o secretário.

Presidente do Comitê da Indústria de Defesa e Segurança de Goiás (Comdefesa-GO) e membro do comitê executivo da Acia, Anastácio Apóstolo Dágios afirmou que a implantação depende totalmente de a associação assumir o controle do Centro de Convenções. “Nós estivemos com o governador e ele já viu e aprovou nosso plano de desenvolvimento. Estamos dependendo da liberação do Centro para dar início ao projeto”, informou.

De acordo com Anastácio, a discussão sobre o controle do Centro de Convenções já chegou à Procuradoria Geral do Estado. “A decisão só não está documentada ainda. Nos reunimos hoje com o secretário Wilder Morais (Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços) e de 30 a 60 dias estaremos com tudo pronto”, adiantou. Segundo ele, o objetivo maior é dar utilidade para o Centro de Convenções. “Hoje ele tem uma estrutura pronta para ser utilizada e está vazio, acarretando quase R$ 80 mil de gastos por mês parado”, ressaltou.

O Centro de Convenções, com 32,8 mil metros quadrados de área construída, teve sua construção iniciada em 2013, com um orçamento de R$ 112 milhões. Quando foi inaugurado em abril de 2018, ainda inacabado, pelo então governador Marconi Perillo (PSDB), já tinham sido gastos R$ 154,2 milhões. Reportagem do POPULAR do ano passado mostrou que o Centro ainda sofria com falta de energia elétrica e abastecimento em alguns locais.

Inicialmente, a Universidade Estadual de Goiás iria ficar com a administração do local. Entretanto, hoje o Centro de Convenções é administrado pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra).

Até o fechamento desta edição, a Goinfra ainda não havia repassado os dados referentes à utilização e situação do espaço físico do Centro de Convenções, conforme solicitado.