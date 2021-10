Economia Centrais sindicais defendem tributação de fortunas para bancar auxílio de R$ 600 A ideia é que a renda alcance os R$ 600, chegando a R$ 1.200 em casos de mães chefes de família

As centrais sindicais se uniram nesta quarta-feira (20) para reiterar o posicionamento em defesa de um auxílio de R$ 600, depois que o Palácio do Planalto recuou do anúncio do novo Bolsa Família de R$ 400 na terça (19). CUT, Força Sindical, UGT, CTB (Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil), NCST (Nova Central Sindical de Trabalhadores) e outras assina...