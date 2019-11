Economia Censo Previdenciário de Aparecida de Goiânia é prorrogado para até o dia 29 de novembro

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia prorrogou até o dia 29 de novembro o prazo para servidores concursados ativos, aposentados, pensionistas e dependentes atualizarem seus dados cadastrais no Instituto de Previdência Social dos Servidores do município, o AparecidaPrev. O atendimento, que é por ordem de chegada, ocorre das 8h às 17h, no auditório do AparecidaPrev, no s...