Economia Cenário é pior do que mostram os números, afirma Fecomércio

Presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Goiás (Fecomércio-GO), Marcelo Baiocchi diz que o cenário é pior do que mostram os dados da Juceg porque a maior parte dos empresários não tem dinheiro para dar baixa no CNPJ e “deixam o negócio encostado”. “Muitas empresas de consultoria estão abrindo para auxiliar outras e isso é do próprio mo...