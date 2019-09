Economia Cenário é ideal para a compra

Para os representantes do setor imobiliário, esse é o melhor momento para comprar. O presidente do Sindicato das Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás (Ademi), Roberto Elias Fernandes, diz que o visitante encontrará muitos descontos e a Caixa com condições especiais para financiamento na 14ª Feira do Imóvel. “É preciso aproveitar o momento de inflação e juros baixo...