Economia Cenário é de otimismo para o Natal em Goiânia Pesquisas mostram que o consumidor goianiense está menos endividado e com maior poder de compra; comerciantes também estão mais otimistas para investir e contratar temporários que em 2020

As famílias goianienses conseguiram reduzir seu nível de endividamento e estão mais dispostas a consumir nos próximos meses. Isso tem deixado os empresários do comércio mais otimistas e dispostos a investir em estoques e contratar mais temporários para as vendas deste fim de ano. É o que mostram três pesquisas da Confederação Nacional do Comércio (CNC), divulgadas ont...